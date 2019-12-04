Монголия выразила намерение подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух 3 декабря в ходе переговоров в Москве подтвердил намерение своей страны заключить соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Мы ещё раз выразили желание подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Надеюсь, что российская сторона поддержит нас», - приводит его слова пресс-служба правительства РФ.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.