РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер Монголии объявил о запуске проекта газопровода из России в Китай через Монголию

CA-NEWS (MNG) -  Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом он сообщил 3 декабря на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта»,— заявил премьер-министр Монголии.

3 декабря в Москве состоялась встреча премьер-министра Монголии и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Стороны обсудили перспективы энергетического сотрудничества. Также было отмечено, что в ноябре 2019 года ООО "Газпром экспорт" осуществило первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа в Монголию", - говорится в пресс-релизе компании.

4 ноября Газпром доставил первую партию российского СПГ в Монголию для использования в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице страны — Улан-Баторе. Объем партии составил 36 тонн.

9 сентября текущего года президент России Владимир Путин после визита в Монголию поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вариант прокладки транзитного газопровода через Монголию в Китай. Проект фактически станет заменой проекту поставок газа в Китай через Алтай, который «Газпром» в последние годы называет «Сила Сибири-2». Проект газопровода может обойтись дешевле и по сути, должен заменить проект поставок через Алтай, отмечает "Ъ".

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент возложил на главу Ташкента персональную ответственность за отопление
  • Гражданин Нигерии получил 10 лет тюрьмы в Улан-Баторе за мошенничество. Вместе с ним осуждены и трое граждан Монголии
  • C 1 января 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса в Казахстане будут освобождены от уплаты налогов и от проверок сроком на 3 года, - Мамин
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×