Премьер Монголии объявил о запуске проекта газопровода из России в Китай через Монголию

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом он сообщил 3 декабря на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта»,— заявил премьер-министр Монголии.

3 декабря в Москве состоялась встреча премьер-министра Монголии и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Стороны обсудили перспективы энергетического сотрудничества. Также было отмечено, что в ноябре 2019 года ООО "Газпром экспорт" осуществило первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа в Монголию", - говорится в пресс-релизе компании.

4 ноября Газпром доставил первую партию российского СПГ в Монголию для использования в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице страны — Улан-Баторе. Объем партии составил 36 тонн.

9 сентября текущего года президент России Владимир Путин после визита в Монголию поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вариант прокладки транзитного газопровода через Монголию в Китай. Проект фактически станет заменой проекту поставок газа в Китай через Алтай, который «Газпром» в последние годы называет «Сила Сибири-2». Проект газопровода может обойтись дешевле и по сути, должен заменить проект поставок через Алтай, отмечает "Ъ".