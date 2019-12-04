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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экспорт электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан приостановлен из-за холодов

CA-NEWS (UZ) -  Экспорт таджикской электроэнергии в соседнее государство прекращен в связи с наступлением холодов и с целью обеспечения внутренних потребностей республики, сообщает "АП", ссылаясь на информированный источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, согласно ранее достигнутым договоренностям, Душанбе экспортирует электроэнергию в Ташкент только в период с апреля по октябрь, когда внутренние потребности Таджикистана полностью обеспечены.

За апрель - сентябрь этого года Таджикистан экспортировал в Узбекистан около 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии.

Начиная с сентября, экспорт электроэнергии в соседнее государство сократился с целью обеспечения внутренних потребностей.

Уже в середине ноября Таджикистан полностью приостановил экспорт электроэнергии в Узбекистан. Теперь он возобновится в начале апреля будущего года.

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