Глава Ташкента показал мэру Душанбе изменения в столице Узбекистана (фото)

- Узбекистан, общество
- 10:13, 04 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев ознакомил председателя города Душанбе с процессами обновления и изменений в узбекской столице, сообщила пресс-служба администрации города.
В процессе посещения части наземного метро, построенной на улице Фаргона Йули Яшнабадского района, а также осмотра нового вагона метро, предназначенного для движения на новой линии, Эмомали отметил масштабность работ, проводимых в стране в сфере строительства, а также, что для Таджикистана важно изучить опыт Ташкента в этом направлении.
Кроме того, члены делегации посетили моно-центр «Приглашаем на работу» Министерства занятости и трудовых отношений в Яшнабадском районе. В процессе ознакомления с центром гости получили информацию о порядке его работы.
Делегация во главе с Эмомали посетила здание Центра государственных услуг Чиланзарского района, которое недавно было сдано в эксплуатацию.