Президент World Athletics посетил Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ посетил Казахстан с рабочей поездкой.

2 декабря он встретился с премьер-министром РК Аскаром Маминым.

«Популяризация спорта, в том числе легкой атлетики, является важным направлением политики Казахстана. В стране ведется строительство 7 передовых центров легкой атлетики – Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актобе, Талдыкоргане, Атырау и Усть-Каменогорске, что будет способствовать дальнейшему культивированию данного вида спорта», — сказал А. Мамин.

3 декабря Себастьян Коэ посетил строящийся в Нур-Султане легкоатлетический манеж. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

"Сегодня с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ и президентом Федерации легкой атлетики РК, акимом ВКО Даниалом Ахметовым посетили строящийся крытый легкоатлетический комплекс. Манеж с трибунами рассчитан на 7000 зрителей и находится в центре главных спорткомплексов столицы. Планируем открыть в 2020 году. Финансируется ФНБ "Самрук-Казына".

«Я был рад увидеть видение, направление и движение в развитии легкоатлетического спорта в Казахстане со стороны спортивных, так и политических руководителей», - отметил Себастьян Коэ.