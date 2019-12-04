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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Форум «Инвестируйте в Монголию» пройдет в Токио

CA-NEWS (MNG) -  С 18 по 22 декабря в Токио состоится ежегодный бизнес-форум «Инвестируете в Монголию-2019».

Форум организован Японской организацией внешней торговли (JETRO), Японской торгово-промышленной палатой (JCCI), Министерством экономики, торговли и промышленности и Ассоциацией малых предприятий Японии с японской стороны и Министерством Фонд развития пищевой промышленности, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и малых и средних предприятий, Национальное агентство развития, НПО «Международный экспортный центр» со стороны Монголии.

Монгольская делегация деловых предприятий представит свои бизнес-проекты своим японским коллегам, и на повестке дня для обсуждения на форуме - реализация Соглашения о свободной торговле, заключенного между Монголией и Японией. Кроме того, во время форума монгольские бизнес-компании встретятся с представителями японских малых предприятий, чтобы обменяться опытом и получить информацию для выхода на японский рынок.

Правительственные организации, академические и исследовательские организации, компании, занимающиеся кашемировой, кожевенной, медицинской и пищевой промышленностью Монголии, планируют направить своих делегатов на форум в Токио.

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