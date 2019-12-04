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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двойник Владимира Зеленского Умид Исабаев приступил к съёмкам в кино

CA-NEWS (UZ) -  Стартовали съёмки российской вариации сериала "Слуга народа", где главную роль сыграет Умид Исабоев.

У двойника Владимира Зеленского из Узбекистана начались первые съёмки в кино. Видео с исполнителем главной роли опубликовал Mash.

Умид Исабоев обживается на съёмочной площадке и познаёт азы актёрского мастерства. Сыграть ему предстоит роль украинского лидера.

Многосерийная вариация популярного сериала "Слуга народа" снимается в Ялте. Известно, что российский вариант «Слуги народа» будет четырехсерийным. Это также комедийный сериал, рассказывающий о жизни современной Украины.

Напомним, что двойника президента Украины нашли в Москве. Умид Исабоев работал автомаляром, а в столице жил с женой и детьми. После того как в Сети появились его фото, мужчина стал популярным. Умиду предложили роль в российском сериале, а также звали в "Квартал-95" на место украинского лидера.

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