Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю КНР

CA-NEWS (KZ) - В Пекине посол Казахстана в Китайской Народной Республике (КНР) Габит Койшибаев вручил верительные грамоты председателю Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба МИД РК.



В ходе беседы, состоявшейся после окончания церемонии, председатель КНР заявил о готовности поддерживать с Казахстаном тесный политический диалог в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь Г.Койшибаев, подтвердив готовность казахстанской стороны развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заверил, что на новом посту будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.