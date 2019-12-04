РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю КНР

CA-NEWS (KZ) -  В Пекине посол Казахстана в Китайской Народной Республике (КНР) Габит Койшибаев вручил верительные грамоты председателю Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе беседы, состоявшейся после окончания церемонии, председатель КНР заявил о готовности поддерживать с Казахстаном тесный политический диалог в целях дальнейшего углубления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь Г.Койшибаев, подтвердив готовность казахстанской стороны развивать и углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, заверил, что на новом посту будет прилагать все усилия для продвижения двустороннего стратегического партнёрства на новый качественный уровень.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назначен новый аким Тараза
  • Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан
  • Монголоведение будут преподавать в Венском университете
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×