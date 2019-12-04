Канадская Steppe начала разработку золотого рудника АТО в Монголии

CA-NEWS (MNG) - На этой неделе зарегистрированная в Торонто Steppe Gold (TSX: STGO) объявила, что получила разрешение на разработку золотого рудникам в Монголии Алтан Цагаан Овоо (Altan Tsagaan Ovoo - ATO) и что добыча золота уже началась. "Алтан Цагаан Овоо" с монгольского переводится как Золото-белый холм.

В своем пресс-релизе компания Steppe сообщила, что она добыла, раздробила и сложила около 300 тыс. тонн руды с содержанием золота 2,13 г / т на площадке для выщелачивания.

На основании этих ранних результатов и того факта, что программа добычи, дробления и штабелирования продолжается, компания ожидает, что производство в следующем году достигнет примерно 60 тыс. унций желтого металла.

Учитывая, что начальная фаза шахты завершена, руководство Steppe теперь хочет продвинуться вперед с технико-экономическим обоснованием того, что он называет «Проект расширения 2-го этапа». Целью такого расширения является увеличение годовой добычи золота до 150 000 унций в год из лежащих в основе свежих руд.

Операция по добыче золота и серебра Алтан Цагаан Овоо площадью 5492 гектара расположена на территории сомона Цагаан-Овоо в аймаке Дорнод на востоке Монголии.

В техническом отчете по проекту за 2017 год был предложен план разработки для работ по кучному выщелачиванию в открытом карьере, который после полной загрузки должен давать 146 699 унций золота и 672 518 унций серебра в год.

Цагаан-Овоо — сомон аймака Дорнод в северо-восточной части Монголии, площадь которого составляет 6 502 км². Численность населения по данным 2009 года составила 3 696 человек.

Центр сомона — посёлок Хөөвөр, расположенный в 103 километрах от административного центра аймака — города Чойбалсан и в 560 километрах от столицы страны — Улан-Батора