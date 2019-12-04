Мигранты из Узбекистана сделали бизнес на кыргызских паспортах в РФ, - вице-спикер Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге мигранты из Узбекистана сделали бизнес на кыргызских паспортах, заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева (СДПК) 4 декабря на заседании парламента в Бишкеке.

«Недавно с депутатами побывали в Санкт-Петербурге, встретились с соотечественниками, там кыргызские паспорта превратились в бизнес. Мигранты из Узбекистана рекламируют и продают кыргызские паспорта. Вы это через статистику можете проверить. Паспорта выявляются, когда люди попадают в милицию», - сказала она.

По словам Касымалиевой, выявляются много паспортов, выданных в Сузакском районе. «При проверке ПИНы выходят правильно, то есть это не поддельные паспорта. Какие преграды вы ставите, чтобы не выдавать незаконно паспорта? Столько скандалов из-за наших паспортов», - заявила Касымалиева, обращаясь к председателю Государственной регистрационной службы КР Алмазу Мамбетову.

