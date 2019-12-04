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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ледяной фестиваль Хархорин. В Монголии пройдет чемпионат по скалолазанию

CA-NEWS (MNG) -  7 и 8 декабря в водопаде Улаан-Цутгалан на реке Орхон в аймаке Өвөрхангай будет организован чемпионат по скалолазанию «Karakorum Ice Festival».

Турнир, организованный с 2012 года по инициативе ООО «Mongolia Expeditions and Tours» и государственного заслуженного спортсмена, альпиниста Г.Өсөхбаяра, хорошо известен среди местных жителей и любителей ледолазания из-за рубежа как «Ледовый вызов Монголии».

«Karakorum Ice Festival» направлен на развитие зимних видов спорта и ледолазания, что стало не только новым трендом любителей экстремальных видов спорта, но и событием национального бренда по привлечению спортсменов по ледолазанию в Монголию, поощряющих зимний туризм.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из 11 команд из Монголии и зарубежных стран. Во время мероприятия были организованы различные спортивные соревнования по зимнему туризму, такие как катание на собачьих упряжках и поездки на квадроциклах.

В этом году совместно организуют фестиваль Министерство окружающей среды и туризма, губернаторское бюро Увурхангая и ООО «Монгольские экспедиции» и Монгольская национальная федерация скалолазания.

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