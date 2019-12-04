В Узбекистане 3-летняя девочка упала в 15-метровую яму (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - В городе Зарафшане в Навоийской области 3-летняя девочка упала в 15-метровую яму, сообщили местные СМИ.



Сообщается, что инцидент произошёл 30 ноября текущего года. На место прибыли спасатели МЧС, и вскоре в яму спустился на веревке лейтенант У.Хасанов, который смог вытащить ребенка.

Спасенную девочку доставили в больницу, спустя некоторое время она вернулась к родителям.