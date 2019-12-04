В Лондоне проходит саммит НАТО

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп призвал страны в составе НАТО к увеличению оборонных бюджетов в условиях неопределенности в отношении единства партнеров перед двухдневным саммитом этого блока, передает NHK.



Выступая во вторник в Лондоне, Трамп сказал, что НАТО служит великой цели, и что для США, которые выплачивают непропорционально большие взносы, нынешняя ситуация является несправедливой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО представляет собой самый успешный альянс в истории. Это вызвано тем, отметил Столтенберг, что НАТО мог меняться в условиях изменяющегося мира, и это то, чем в настоящее время вновь занимается блок.

Трамп подчеркнул, что США получают меньше выгоды, помогая Европе.

Главы 29 стран в составе НАТО проводят во вторник и среду саммит в Лондоне. В центре обсуждений предстают вопросы, связанные с позицией блока в отношении растущей военной мощи Китая и отношений альянса с Россией.