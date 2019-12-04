Журнал Revolver написал о монголоязычной группе, которая покоряет англоязычное пространство

CA-NEWS (MNG) - Вирусные звезды смешивают горловое пение, традиционные инструменты в уединенной живой обстановке.

В настоящее время группе The HU в середине своего тура, который пройдет через западную часть США, прежде чем попасть в Европу, Австралию, Новую Зеландию, Южную Америку и т. д., все же удалось недавно сесть в студию Loudwire, чтобы исполнить трек "Yuve Yuve Yu."

Взятый из их недавнего полнометражного альбома The Gereg, песня была выпущена с музыкальным видео осенью 2018 года, которое охватило множество пейзажей и тем, в конечном итоге получив более 31 миллиона просмотров на YouTube и установив группу HU как растущая группа.

В этой урезанной обстановке, однако, музыкальность четырех участников группы демонстрируется в первоначальном виде. Сочетая традиционные монгольские инструменты с их хором уникальных, захватывающих вокалов (слушайте невероятное горловое пение), их гипнотическое трехминутное представление звучит и дольше, чем его истинное время исполнения, и слишком коротким. Конечно, их невероятно эпические видео-приключения и сценическое присутствие прекрасно сочетаются с огромностью, которой может достичь их звук, но нюансы их инструментов стоят прямо и резко в непринужденной атмосфере небольшого пространства.

Песни в "The Gereg" ранжируются от исполненной в западном стиле "Shoog Shoog" к пасторски спокойной "Shireg Shireg" до дерзкой и качающей "Yuve Yuve Yu". Gala слышит повторения в мощи и энергии, выделяемыми другими западными группами, и монгольскими рок-певцами, которые могут исполнять песни двумя голосами одновременно.

Поймайте HU в их текущем туре, который продлится до 20 июня 2020 года, где они будут украшать публику на Hellfest во Франции своим уникальным внешним видом.

The Hu — монгольская рок-группа, исполняющая музыку в таких направлениях как фолк-рок, фолк-метал, хеви-метал. Группа называет свой стиль хунну-роком. Группа исполняет песни с использованием горлового пения, а также монгольских музыкальных инструментов, таких как моринхуур и товшуур. Логотипом группы является изображение ирбиса.

Группа основана в 2016 году в Улан-Баторе. 27 сентября 2018 года был создан официальный канал группы на Youtube, где стали выходить первые клипы группы. По состоянию на май 2019 года клипы группы собрали более 26 млн просмотров. 11 апреля 2019 года сингл «Wolf Totem» достиг позиции № 1 в Billboard Hard Rock Digital Songs Sales; сингл «Yuve Yuve Yu» в этом же чарте достиг седьмой позиции. В чарте Hot Rock Songs «Wolf Totem» занял 22-е место. Группа The Hu занимала первое место в чарте iTunes в США.

6 июня 2019 года группа выпустила свой третий сингл — «Shoog Shoog». За июнь-июль 2019 года The Hu дали 23 концерта в 12 европейских странах.

Первый альбом The HU, Грег, вышел 13 сентября 2019 года на международном уровне под лейблом Eleven Seven Music.

И масштабный тур The HU по Северной Америке в самом разгаре.