Министр обороны Монголии посетил с официальным визитом Японию

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Монголии Н.Энхболд посетил с официальным визитом Японию по приглашению министра обороны Японии Коно Таро.

Министры обороны двух стран провели официальные переговоры и подчеркнули, что взаимные визиты, консультативные встречи министерств обороны, проекты и программы по подготовке военнослужащих и укреплению потенциала военных инженеров и военного госпиталя и т. д. расширяют двустороннее сотрудничество.

В ходе своего визита министр обороны Н.Энхболд провел официальные встречи с министром иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и председателем группы дружбы Палаты представителей Японии Мото Хаяси. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, углублению двустороннего стратегического партнерства и расширению сотрудничества в области обороны.

Министерство обороны Японии — одно из министерств правительства Японии. Министерством этот государственный орган стал 9 января 2007 года после вступления в силу закона, принятого 15 декабря 2006 года. До этого момента Министерство являлось Управлением национальной обороны (УНО). Штаб-квартира Министерства находится в Токио, в районе Синдзюку. Министерство обороны обладает самым крупным штатом сотрудников в правительстве Японии: в 2005 году численность персонала составляла 276890 человек, в том числе 253180 действующих войск.

Министерство обороны, как министерство правительственного уровня, согласно 66-й статье Конституции Японии полностью подчиняется гражданским властям. Министр обороны при поддержке первого заместителя министра, двух секретарей Парламента, заместителя министра по административной части, восьми генеральных директоров, начальника генштаба, а также начальников трёх штабов осуществляет руководство Министерством.

Основной фигурой в Министерстве является премьер-министр, который напрямую подотчётен Парламенту. В случае чрезвычайного положения национального уровня премьер-министр уполномочен распоряжаться различными подразделениями Сил самообороны Японии при условии согласия Парламента. В экстремальных условиях такое разрешение может быть получено постфактум.

Печатное издание "Асахи" сообщило, что министерство обороны Японии готово отказаться от продолжения самостоятельной разработки боевого самолета-невидимки (ATD-X), который должен прийти на смену истребителю-бомбардировщику F-2, по причине дороговизны проекта.