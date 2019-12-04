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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-судья С.Төмөрбат скоро будет доставлен в Монголию. Он был задержан с крупной суммой денег на границе США

CA-NEWS (MNG) -  С. Төмөрбат, бывший судья административного суда столичного города Улан-Батор, который задержан на границе США с большой суммой долларов скоро будет доставлен в Монголию. Над этим на данный момент работает антикоррупционное агентство Монголии.

Что касается уголовного дела по месторождению серебра в Салхите, то под следствием находились 17 судей, в том числе С.Төмөрбат.

В соответствии с законодательством США информация о задержанных хранится в секрете, если гражданин или член семьи, совершивший преступление, совершили запрос. У Монголии нет договоренности с США о передаче заключенных.

11 сентября 2019 года Кабмин принял законопроект о ратификации Межамериканской конвенции об уголовном судопроизводстве за рубежом и представит в парламент для обсуждении. Интеграция этой Конвенции создает возможность для установления отношений с 21 страной, включая США, Канаду, Бразилию и Мексику в отношении о передаче заключенных.

Согласно источникам, сложный юридический этап перевода гражданина Монголии из США на родину через территорию третьего государства практически завершился. Если это будет завершено, это будет первый случай, когда осужденные были переведены из США в Монголию.

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