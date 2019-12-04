Военные Узбекистана и России провели совместные учения под Наманганом
- Узбекистан, общество
- 12:48, 04 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Совместные тактические учения «Восток-2019» военнослужащих Узбекистана и России прошли на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В ходе учений от подразделений требовалось уничтожить внезапно появившиеся небольшие группы условных противников и найти их объекты.
Участники отработали маршевый бег на 5 км с оружием и снаряжением, преодоление препятствий на горной местности и эвакуацию раненых.
Проведено также занятие в ночное время — участники выполняли задачу по выявлению и уничтожению группы условных боевиков, запланировавших подрывную деятельность в приграничных районах.