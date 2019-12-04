Военные Узбекистана и России провели совместные учения под Наманганом

CA-NEWS (UZ) - Совместные тактические учения «Восток-2019» военнослужащих Узбекистана и России прошли на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ходе учений от подразделений требовалось уничтожить внезапно появившиеся небольшие группы условных противников и найти их объекты.

Участники отработали маршевый бег на 5 км с оружием и снаряжением, преодоление препятствий на горной местности и эвакуацию раненых.

Проведено также занятие в ночное время — участники выполняли задачу по выявлению и уничтожению группы условных боевиков, запланировавших подрывную деятельность в приграничных районах.