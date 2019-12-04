Подстанции Узбекистана не справляются с объемом, поставляемой Туркменистаном электроэнергии

CA-NEWS (UZ) - Туркменистан начал поставки электроэнергии в Узбекистан. Как сообщает национальная энергетическая компания Узбекистана, на основании соглашения с "Туркменэнерго", 1 декабря было поставлено 14,9 миллиона кВт.ч, 2 декабря 15,4 миллиона кВт.ч.

3 декабря Национальная энергетическая компания Узбекистана сообщила о том, что региональные подстанции не справляются с объемом, поставляемой Туркменистаном электроэнергии.

В результате перегрева линий элетропередач 3 декабря в нескольких районах Самаркандской области в течение 4 часов произошло отключение электричества. Были осуществлены ремонтные работы на линиях электропередач.

Национальная энергетическая компания Узбекистана АО «Узбекистон миллий электр тармоклари» сообщила о достижении соглашения с государственной корпорацией электроэнергетики Туркменистана «Туркменэнерго» об импорте в 2019-2020 годах электроэнергии в конце ноября.

29 ноября российское информагентство REGNUM сообщило, со ссылкой на представителя «Узбекэнерго» о том, что поставки электроэнергии в Узбекистан будут осуществляться для урегулирования задолженности туркменской энергетической компании «Туркменэнерго» перед АО «Узбекэнерго».

На фоне заявлений правительства Туркменистана о планах по наращиванию объемов производства и экспорта электроэнергии, население страны сталкивается с систематическим отключением электричества, в основном в зимний период.

Основной объем экспортных поставок электроэнергии из Туркменистана осуществляется в соседний Афганистан.