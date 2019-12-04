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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автостанции в Узбекистане похитили газ у государства на $3,2 млн

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане на 16 авто-газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) были выявлены крупные хищения, передает Кун.уз.

С 22 ноября по 1 декабря специалисты провели соответствующие проверки в 72 АГНКС.

В ходе проверок стало известно, что метановые заправки нанесли государству ущерб в размере 30,4 млрд сумов (3,2 млн долларов США).

Как сообщили в пресс-службе «Узнефтегазинспекции», в счетчиках были изменены конфигурации учета поступающего природного газа на заправку путем подключения к нему персонального компьютера, в связи, с чем счетчики производили учет и сохраняли показания поступившего природного газа на заправочную станцию не в полном объёме.

Хищения были выявлены под Ташкентом, в Сырдарье и Кашкадарье. В частности, в Сырдарьинской области в одной метановой заправке сотрудники расхитили газ на сумму 11,4 млрд сумов (около $12 млн). В Ташкентской области в другой заправке расхитили газ на 3,6 млрд сумов ($377 тыс ).

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