В центре Ташкента стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 3 декабря стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора, сообщила пресс-служба столичной администрации.



В рамках проекта все дома получат три урны: для пластика и бумаги, для пищевых отходов и для прочего мусора. Также отдельно будет собираться стекло и вредные отходы (батарейки, лампочки, телефоны, телевизоры).

Машины «Махсустранс» будут забирать по одному из видов мусора в определенные дни недели.

Ранее сообщалось, что до 2028 года за пределами Ташкента будут построены четыре мусороперерабатывающих завода, на них будет перерабатываться 60% отходов. А уже сейчас в Яккасарском районе столицы введена линия утилизации отходов, на ней сортируются и перерабатываются восемь видов отходов. Предварительно сортированный мусор перерабатывать быстрее, именно сортировка – самый трудоёмкий процесс, перенос процесса сортировки на жителей позволит отладить утилизацию мусора.

Ташкент ежегодно генерирует на 6% больше мусора, если ничего не менять, то за 15 лет объём мусора удвоится и невозможно будет его вывозить и утилизировать. Единственный путь, по которому идут все страны — переработка, отходов, но для этого мусор нужно разделять, отметили в столичной администрации.