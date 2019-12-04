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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В центре Ташкента стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 3 декабря стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В рамках проекта все дома получат три урны: для пластика и бумаги, для пищевых отходов и для прочего мусора. Также отдельно будет собираться стекло и вредные отходы (батарейки, лампочки, телефоны, телевизоры).

Машины «Махсустранс» будут забирать по одному из видов мусора в определенные дни недели.

Ранее сообщалось, что до 2028 года за пределами Ташкента будут построены четыре мусороперерабатывающих завода, на них будет перерабатываться 60% отходов. А уже сейчас в Яккасарском районе столицы введена линия утилизации отходов, на ней сортируются и перерабатываются восемь видов отходов. Предварительно сортированный мусор перерабатывать быстрее, именно сортировка – самый трудоёмкий процесс, перенос процесса сортировки на жителей позволит отладить утилизацию мусора.

Ташкент ежегодно генерирует на 6% больше мусора, если ничего не менять, то за 15 лет объём мусора удвоится и невозможно будет его вывозить и утилизировать. Единственный путь, по которому идут все страны — переработка, отходов, но для этого мусор нужно разделять, отметили в столичной администрации.

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