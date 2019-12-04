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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GTN заключила сотрудничество с монгольской Innovation Investment LLC

CA-NEWS (MNG) -  Global Trust Networks Co., Ltd. (Toshima-ku, Токио; GTN), компания по комплексному жизнеобеспечению иностранных граждан в Японии, сотрудничает с компанией Innovation Investment LLC (Монголия), которая предоставляет услугу оплаты QR-кода «Qpay». Был создан капитал и бизнес-альянс, а 18 ноября в Улан-Баторе состоялась церемония подписания.

GTN стремится разрабатывать контент приложений для Японии с возможностью расширения деловых обменов между Монголией и Японией посредством делового сотрудничества с Qpay.

В 2015 году компания впервые вошла в Ханой, Вьетнам. Работает над внедрением арендуемой недвижимости в Японии и поддерживает контракты на мобильные телефоны.

В мае 2019 года она была зарегистрирована в качестве организации поддержки регистрации для указанной системы навыков. В настоящее время у компании есть четыре базы, включая Сеул.

Президент Хироюки Гото говорит: «Мы хотим увеличить до 30 баз к 2030 году».

GTN - это комплексная поддерживающая компания, созданная специально для иностранцев со всего мира. В течение последних 13 лет они помогают жизням тысяч людей и будут продолжать содействовать улучшению жизни в Японии. Для иностранных жителей GTN предлагает многоязычное окно поддержки по телефону для жизнеобеспечения. Разрешить беспокойство жителей и обеспечить спокойствие и уверенность владельцам и управляющим компаниям. И они предоставляют услуги, которые развивались день ото дня, включая поддержку в течение 24 часов и 365 дней.

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