Касым-Жомарт Токаев встретится с Ангелой Меркель

Ангела Меркель // Пресс-служба президента

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 по 6 декабря совершит официальный визит в Германию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.



Запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений Казахстана и Германии. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит перед видными политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы «Германия - Центральная Азия», примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.