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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из Саудовской Аравии депортировали 14 граждан Узбекистана, совершавших паломничество

CA-NEWS (UZ) -  Саудовская Аравия депортировала на родину 14 граждан Узбекистана, которые прибыли для совершения паломничества - умры.

По сообщению пресс-службы Комитета по делам религий при Кабинете Министров, 26 ноября одна из турфирм Андижана отправила в Джидду 14 виз граждан Узбекистана. Все 14 виз оказались поддельными.

Турфирмы выдавали паломникам поддельные визы и отправляли в Саудовскую Аравию. По данным саудовской пограничной службы, их визы были аннулированы, а сами граждане депортированы из страны.

«Генеральное консульство в Джидде и представители «Узбекских авиалиний» в Саудовской Аравии приняли все необходимые организационные меры для урегулирования ситуации. 27 ноября вышеуказанные 14 граждан были возвращены в Узбекистан рейсом Джидда-Ташкент», - сообщили в комитете.

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