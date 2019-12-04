Из Саудовской Аравии депортировали 14 граждан Узбекистана, совершавших паломничество

CA-NEWS (UZ) - Саудовская Аравия депортировала на родину 14 граждан Узбекистана, которые прибыли для совершения паломничества - умры.

По сообщению пресс-службы Комитета по делам религий при Кабинете Министров, 26 ноября одна из турфирм Андижана отправила в Джидду 14 виз граждан Узбекистана. Все 14 виз оказались поддельными.

Турфирмы выдавали паломникам поддельные визы и отправляли в Саудовскую Аравию. По данным саудовской пограничной службы, их визы были аннулированы, а сами граждане депортированы из страны.

«Генеральное консульство в Джидде и представители «Узбекских авиалиний» в Саудовской Аравии приняли все необходимые организационные меры для урегулирования ситуации. 27 ноября вышеуказанные 14 граждан были возвращены в Узбекистан рейсом Джидда-Ташкент», - сообщили в комитете.