Монгольский студент будет награжден медаль за храбрость в Австралии. Он предотвратил самоубийство женщины

CA-NEWS (MNG) - Студент из Монголии Т.Чингэс будет награжден медалью за храбрость австралийским правительством за спасение жизни женщины.

Чингэс предотвратил попытку самоубийства 26-летней женщины, которая собиралась прыгнуть с балкона седьмого этажа гостиницы в Квинсленде.

Инцидент произошел 23 ноября когда молодой монгол, который тоже останавился в отеле Pacific, поднялся с пятого этажа на седьмой, услышав звуки сверху, что его насторожило.

Женщина, которая хотела покончить жизнь самоубийством, была зависима от наркотиков. После инцидента она была госпитализирована.

Т.Чингэс учится в Мельбурне на магистратуре по медиа и технологиям.