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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский студент будет награжден медаль за храбрость в Австралии. Он предотвратил самоубийство женщины

CA-NEWS (MNG) -  Студент из Монголии Т.Чингэс будет награжден медалью за храбрость австралийским правительством за спасение жизни женщины.

Чингэс предотвратил попытку самоубийства 26-летней женщины, которая собиралась прыгнуть с балкона седьмого этажа гостиницы в Квинсленде.

Инцидент произошел 23 ноября когда молодой монгол, который тоже останавился в отеле Pacific, поднялся с пятого этажа на седьмой, услышав звуки сверху, что его насторожило.

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Женщина, которая хотела покончить жизнь самоубийством, была зависима от наркотиков. После инцидента она была госпитализирована.

Т.Чингэс учится в Мельбурне на магистратуре по медиа и технологиям.

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