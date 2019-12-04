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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев рассказал, почему вместо него в Ташкент отправился Назарбаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Deutsche Welle.

Журналист спросила, есть ли какое-то распределение между обязанностями президента и первого президента.

- В Ташкент (29 ноября состоялась консультативная встреча глав государств Центральной Азии - ред.), к примеру, поехал Назарбаев. Есть ли тут какое то разделение? - спросила журналист.

- В Ташкент действительно поехал Назарбаев с целью участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Этот формат он сам в свое время создал,а еще в вначале 2000-х годов существовала целая организация - Центральноазиатское экономическое сообщество. Затем в силу разных причин это сообщество было распущено, но теперь возникла необходимость таких неформальных консультаций между главами государств Центральной Азии. Ведь этот регион очень важный с точки зрения геополитики. Крайне важно проводить неформальные консультации глав государств. И этим занимается Нурсултан Назарбаев как Елбасы.

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