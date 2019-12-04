За 10 месяцев из Узбекистана в Казахстан отправлено $309 миллионов

CA-NEWS (UZ) - В январе-октябре текущего года из Узбекистана отправили в Казахстан 119,6 миллиарда тенге, или примерно 309 миллионов долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает finprom.kz



По объёму полученных казахстанцами из-за рубежа денег Узбекистан занимает третье место после России и Южной Кореи.

Наибольшая разница между отправленными за рубеж и полученными из-за рубежа денежными переводами наблюдается с Узбекистаном, куда было отправлено на 94,1 млрд тенге ($243 млн) больше, чем получено оттуда. Вторую строчку занимает Турция ($195 млн), третью — Россия (59,4 млрд тг), четвёртую — Кыргызстан ($182 млн).