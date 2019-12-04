РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За 10 месяцев из Узбекистана в Казахстан отправлено $309 миллионов

CA-NEWS (UZ) -  В январе-октябре текущего года из Узбекистана отправили в Казахстан 119,6 миллиарда тенге, или примерно 309 миллионов долларов. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает finprom.kz

По объёму полученных казахстанцами из-за рубежа денег Узбекистан занимает третье место после России и Южной Кореи.

Наибольшая разница между отправленными за рубеж и полученными из-за рубежа денежными переводами наблюдается с Узбекистаном, куда было отправлено на 94,1 млрд тенге ($243 млн) больше, чем получено оттуда. Вторую строчку занимает Турция ($195 млн), третью — Россия (59,4 млрд тг), четвёртую — Кыргызстан ($182 млн).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане с бюджетников собрали деньги и отправили на репетиции к праздникам
  • Касым-Жомарт Токаев принял делегацию финансовых кругов Катара
  • С нового года в Узбекистане вводится новый порядок оплаты за отопление
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×