В Узбекистане бюджетников заставляют выписывать газеты

CA-NEWS (UZ) - Фермеры, учителя, врачи и работники других бюджетных организаций в Узбекистане сообщили, что их снова заставляют выписывать ряд периодических изданий. Однако власти заявляют, что не прибегают к принудительной подписке, сообщает centralasian.org.



Руководитель одной из бюджетных организаций в городе Нурафшане Ташкентской области, пожелавший остаться неизвестным, написал, что глава города заставляет все бюджетные организации подписаться на периодические печатные издания.

Однако заместитель главы города Нурафшана по вопросам молодежи Сирожиддин Носиров опроверг информацию о том, подписная кампания на печатные издания является принудительной.

​– Мы никого не принуждали подписаться на печатные издания. Мы лишь рекомендовали подписаться на газеты «Машъал», «Ташкентская правда» и «Народное слово». Возможно, на собрании бюджетников попросили обратиться в редакции этих изданий, взять договор, чтобы подписаться на газеты и журналы. Но никакого принуждения и плана по принудительной подписке не было, – заявил замхокима.

Как сказал специалист одной из районных организаций, пожелавший остаться неизвестным, количество периодических печатных изданий, на которые необходимо подписаться сотрудникам бюджетных организаций, устанавливается районной администрацией.

– К примеру, первому заместителю хокима поручено организовать подписку на 1832 газеты. Еще один заместитель главы района должен организовать подписку на 3278 газет. В общей сложности чиновники должны организовать подписку на более 8 тысяч периодических печатных изданий. Во главе всего этого процесса стоит сам хоким района, – сказал собеседник.

Учитель одной из школ в Куштепинском районе Ферганской области сообщил, что учителей до сих пор принуждают подписываться на периодические печатные издания.

Между тем, на днях с жалобой на принудительную подписку на периодические печатные издания сообщили сотрудники управления Министерства здравоохранения Ангорского района Сурхандарьинской области и фермеры из Папского района Наманганской области.

Напомним, что на совещании 17 июля 2018 года, посвященном вопросам реформирования и развития системы общего среднего образования, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил привлекать учителей к работе по благоустройству, участию в различных собраниях, подписной кампании и иной работе, не входящей в их компетенцию.