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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане нет культа личности Назарбаева, - Токаев
фото: DW
фото: DW

CA-NEWS (KZ) -  Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Deutsche Welle.

- Я прилетела в аэропорт, который назван в честь первого президента, на главной площади - памятник Нурсултану Назарбаеву, 1 декабря - день первого президента Казахстана. Мне кажется, что это культ личности. Вы согласны с этим? - спросила журналист издания главу государства.

- Нет не согласен. Знаете, когда Шолохов (Михаил Шолохов) отвечал на вопрос «Был ли культ личности?», он ответил: «Ну, была же личность». Нурсултан Абишевич Назарбаев - это крупная историческая личность, - ответил Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 по 6 декабря совершит официальный визит в Германию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

Запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений Казахстана и Германии. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит перед видными политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы «Германия - Центральная Азия», примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.
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