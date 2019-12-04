Посольство США в Ташкенте впервые опубликовало американские сказки на узбекском языке

CA-NEWS (UZ) - Посольство США в Ташкенте в сотрудничетсве с местными узбекскими партнерами издали книгу американских басен и сказок на узбекском языке «Amerika ertak va afsonalari».

Как сообщили в посольстве США, иллюстрированная книга включает в себя более 60 рассказов о животных, птицах, призраках и других интересных персонажах, взятых с www.americanfolklore.net.

Посольство, осуществив перевод с оригинального английского языка, посредством этой новой книги вносит свой вклад в развитие книгоиздания для молодых читателей.

«Amerika ertak va afsonalari» будет распространяться в общественных библиотеках и школах по всему Узбекистану. Книга также будет доступна в Американском Центре в Ташкенте и Американском Уголке в Национальной Библиотеке.