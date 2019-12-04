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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция не применяла спецсредства по моему указанию. Напротив, они пострадали от манифестантов, - Токаев о митингах в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Deutsche Welle.

- Будет ли наказание за критику в соцестях или за одиночные пикеты? - спросила журналист.

- Сейчас за одиночные пикеты никто никого не наказывает. Более того, я вам скажу, были демонстрации здесь, но обратите внимание, полиция не применяла специальных средств. По моему указанию. Если и задерживали откровенных провокаторов, то это делали голыми руками. Напротив, полиция пострадала от манифестантов. Около десяти полицейских были госпитализированы. Сравните с тем, как разгоняются демонстрации в Европе. Там применяются специальные средства, водометы, дубинки. Мы все это видим по телевидению, - отметил Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 по 6 декабря совершит официальный визит в Германию.
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