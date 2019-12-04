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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане старшеклассник изнасиловал 9-летнего мальчика в вагоне поезда

CA-NEWS (UZ) -  Ученик 3-го класса школы в одном из районов Ферганской области подвергся сексуальному насилию со стороны ученика 11-го класса этой же школы, сообщила «Газета.uz», ссылаясь на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Инцидент произошел в начале сентября в вагоне на земельном участке с недостроенным строительством. По словам пострадавшего, старшеклассник угрожал, что зарежет его, если кто-то узнает о произошедшем.

Экспертизы, проведенные в ноябре, подтвердили причастность нападавшего к преступлению.

Подросток полностью признал вину по части 4 статьи 119 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет). 26 ноября в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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