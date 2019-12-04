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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Ферганы незаконно отобрал частную собственность предпринимателя

CA-NEWS (UZ) -  В Фергане пресекли случай посягательства на частную собственность граждан и предпринимателей со стороны градоначальника, сообщает УзА.

Решением хокима Ферганы от 19 сентября 2019 года № 965 была изъята частная собственность в Фергане на улице Б. Маргилоний, 139, принадлежащая ООО «Constant Trading». Кроме того, данным решением также была изъята собственность и других хозяйствующих субъектов.

Согласно статье 13 Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», действия, прямо или косвенно направленные на незаконное ограничение и (или) лишение права частной собственности, не допускаются. Кроме того, в статье 1921 Уголовного кодекса и статье 2422 Кодекса об административной ответственности предусмотрена ответственность за незаконное ограничение и (или) лишение имущественных прав частных собственников, а также посягательство на частную собственность.

Несмотря на это, хоким Ферганы, злоупотребляя своими должностными полномочиями, лишил предпринимателей этого права, изъяв имущество в резерв хокимията, мотивируя решение тем, что данные объекты недвижимости не использовались в течение длительного времени.

В целях пресечения вышеуказанных нарушений Министерство юстиции внесло представление (№ 1-11/25-1771/8 от 30.11.2019 г.) об отмене решения хокима Ферганы, исполнение взято под контроль. Для привлечения лиц к ответственности в соответствии с законодательством готовятся соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Министерство юстиции примет все необходимые меры для защиты частной собственности и обеспечения полноценной защиты гарантий прав собственников.

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