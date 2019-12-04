В центральноазиатском регионе пока только Кыргызстан настаивает на кириллице, - Токаев

Касым-Жомарт Токаев // Пресс-служба президента

CA-NEWS (KZ) - Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью Deutsche Welle.

- Казахстан поэтапно переходит от кириллицы на латиницу и многие интерпретируют это как желание отойти от России. Правильна ли эта интерпретация? - спросила журналист Жанна Немцова.

- Абсолютна неправильная. Нурсултаном Назарбаевым было принято именно такое решение - реформируется именно казахский язык. Мы же ведь не трогаем, не касаемся русского языка. Решение было такое, чтобы ввести латиницу, начиная с 2025 года. Так говорят ученые, что латиница поможет популяризовать казахский язык, в том числе в тюркском сообществе. Турецкий язык сейчас полностью на латинице. Решение о переходе на латиницу приняли Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. Здесь в центральноазиатском регионе пока на кириллице настаивает Кыргызстан. Монголия тоже как часть Центральной Азии пока пишет на кириллице. С официальным введением латиницы, начиная с 2025 года все равно параллельно будет существовать, и кириллица, и латиница, - рассказал президент Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 по 6 декабря совершит официальный визит в Германию.