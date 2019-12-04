Узбекистан снизил цены на автомобили Ravon в России примерно на $1000

CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте Ravon опубликованы новые расценки на автомобили из Узбекистана.

Согласно ценам, скидки варьируются от 60 000 рублей ($935) на модель Ravon R2 до 120 000 рублей ($1870) на базовую модель Ravon R3 Nexia.

Обновленные цены выглядят следующим образом:

«Ravon R2» - от 586 000 рублей ($9135), ранее она стоила 646 тысяч рублей ($10 тыс);

«Ravon R3 Nexia» — от 550 000 рублей ($8574), ранее эта модель стоила 586 тысяч рублей ($9,2 тыс);

«Ravon R4» — от 603 000 рублей ($9400), ранее она стоила 678 тысяч рублей ($10,6 тыс).

Напомним, с мая 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.