Узбекистан снизил цены на автомобили Ravon в России примерно на $1000

- Узбекистан, общество
- 16:45, 04 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - На официальном сайте Ravon опубликованы новые расценки на автомобили из Узбекистана.
Согласно ценам, скидки варьируются от 60 000 рублей ($935) на модель Ravon R2 до 120 000 рублей ($1870) на базовую модель Ravon R3 Nexia.
Обновленные цены выглядят следующим образом:
«Ravon R2» - от 586 000 рублей ($9135), ранее она стоила 646 тысяч рублей ($10 тыс);
«Ravon R3 Nexia» — от 550 000 рублей ($8574), ранее эта модель стоила 586 тысяч рублей ($9,2 тыс);
«Ravon R4» — от 603 000 рублей ($9400), ранее она стоила 678 тысяч рублей ($10,6 тыс).
Напомним, с мая 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который был обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.