Токаев рассказал судьбу совместного с Китаем проекта LRT

CA-NEWS (KZ) - Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью в Deutsche Welle. Его спросили про судьбу совместного с Китаем проекта с LRT.

- Проект на ближайшую перспективу выглядит достаточно спорно. Поскольку протяженность дороги около 22 км, слишком большое количество станций сделали, около 18. Правда сейчас сократили до 11. Объем инвестиций 1,5 млрд. Надо сказать, что я сравнил подобные проекты, которые были и в других странах. Наш проект где-то в середине находится по стоимости. Были и дороже проекты, именно такого содержания, - сказал Токаев.

- Насколько нам известно, те люди, которые занимались этим проектом, я имею ввиду со стороны китайской компании, они тоже находятся под следствием и по-моему уже отбывают сроки. Надо внимательно рассмотреть данный проект, я не драматизирую, просо надо изучить, в том числе с точки зрения коррупционной составляющей, - сказал президент РК.

- Что касается финансовых обязательств, то мы практически расплатились, за исключением небольшой суммы. Будем думать, что делать с этим проектом. Он должен служить интересам народа и не быть обременительным для бюджета", - добавил Токаев.