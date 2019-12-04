Глава МВД Узбекистана раздал баллоны с газом в регионе, где протестующие перекрыли дорогу

CA-NEWS (UZ) - Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов провел выездной прием в Сырдарьинской области, в ходе которого выслушал проблемы обратившихся, приняты меры по их скорейшему решению.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в процессе приема почти из 50 обращений, 30 нашли положительный итог на месте.

Во второй половине дня выездной прием министра внутренних дел был продолжен в Мирзаабадском районе. В махалле «Дунгарик» сначала прошлись по домам населения, изучая с какими проблемами сталкиваются живущие здесь люди. В ходе встречи с жителями были приняты обращения по разнообразным вопросам: проблемы с электроснабжением, ремонтом дома, подачей газа, жилищного и социального плана. Несколько проблем удалось решить сразу на месте.

В Мирзаабадском районе вопрос своевременной доставки для населения угля и сжиженного газа является одним из важных и актуальных. Генерал-лейтенант Пулат Бобожонов в ходе выездного приема раздал баллоны со сжиженным газом.

Отметим, что в Узбекистане с наступлением холодов наблюдается энергетический кризис. Во многих регионах страны люди жалуются в соцсетях на отсутствие газа и электричества. В Ташкенте также сообщалось о сбоях в поставках газа и электричества. В нескольких регионах страны люди вышли с протестами и перекрыли дороги.