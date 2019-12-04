РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МВД Узбекистана раздал баллоны с газом в регионе, где протестующие перекрыли дорогу
Продолжение: В Ташкенте сформированы специальные группы для подавления протестов населения из-за отсутствия газа, - СМИПредыстория: На востоке Узбекистана люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)

CA-NEWS (UZ) -  Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов провел выездной прием в Сырдарьинской области, в ходе которого выслушал проблемы обратившихся, приняты меры по их скорейшему решению.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбекистана, в процессе приема почти из 50 обращений, 30 нашли положительный итог на месте.

Во второй половине дня выездной прием министра внутренних дел был продолжен в Мирзаабадском районе. В махалле «Дунгарик» сначала прошлись по домам населения, изучая с какими проблемами сталкиваются живущие здесь люди. В ходе встречи с жителями были приняты обращения по разнообразным вопросам: проблемы с электроснабжением, ремонтом дома, подачей газа, жилищного и социального плана. Несколько проблем удалось решить сразу на месте.

В Мирзаабадском районе вопрос своевременной доставки для населения угля и сжиженного газа является одним из важных и актуальных. Генерал-лейтенант Пулат Бобожонов в ходе выездного приема раздал баллоны со сжиженным газом.

Отметим, что в Узбекистане с наступлением холодов наблюдается энергетический кризис. Во многих регионах страны люди жалуются в соцсетях на отсутствие газа и электричества. В Ташкенте также сообщалось о сбоях в поставках газа и электричества. В нескольких регионах страны люди вышли с протестами и перекрыли дороги.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ташкентский зоопарк обменял львов на крыс из Минска
  • Премьер-министр Монголии прибыл с визитом в Россию
  • МВД Узбекистана прокомментировало открытие постов, упразднённых ранее президентом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×