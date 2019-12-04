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  4 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев прокомментировал слухи о клановом управлении в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Перед поездкой в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью в Deutsche Welle. Его спросили о клановой системе управления.

- Когда говорят о Казахстане, то говорят о клановой системе управления. Насколько это как и если да, то как она работает? - спросила журналист Жанна Немцова.

- Первый раз слышу. Что это такое? Клановая система управления. У нас нет кланов, - ответил Токаев.

- Что существует жузы: старшие, средние, младшие. И что есть семейственность в управлении государством, - добавила журналист.

- Семейственность существует в целом ряде стран. Совещание в Белом доме проводит Дональд Трамп,а сзади вы увидите его зятя Кушнера. Клановости у нас нет, а жузы - это историческое наследие. Какого-либо разделения на жузы при распределении власти - нет. Казахстан - это современное государство, - рассказал президент страны.

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