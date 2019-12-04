Монгольские молодые борцы завоевали 12 медалей в Бурятии

CA-NEWS (MNG) - Международный турнир по борьбе до 23 лет памяти двухкратного чемпиона Европы среди юношей Юрия Власко прошел 2-3 декабря в спортивном комплексе Улан-Удэ в Улан-Удэ, Россия.

Соревнования прошли в 10 весовых категориях, приняли участие примут борцы из Бурятии, других регионов России, Монголии и иностранные спортсмены.

220 борцов из Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Бурят, Саха, Тувы, Иркутска, Хабаровска, Кемерово, Красноярского и Заибайкальского краев соревновались в 10 весовых категориях во втором выпуске турнира.

Из Монголии 39 борцов из клубов «Хасу-Мегастарс», «Тулгат», «Женко», клуба «Хангай Хучтэн», и Спортивного комитета «Хилчин», «Будущих звезд» Орхонского аймака, школы № 73 и Монгольского государственного университета образования участие в турнире, и они выиграли 12 медалей, из которых 1 золотая, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Золотая медаль: Алтангэрэл Чинбат – 97 кг

Серебряная медаль:

1.Тэмуулэн Энхтуяа – 70 кг

2.Батсух Дамжин – 79 кг

3.Цогтгэрэл Мөнхбаатар – 86 кг

4.Билгуун Баярсайхан – 92 кг

Бронзовая медаль:

1.Наранхуу Нармандах – 57 кг

2.Төгсжаргал Эрдэнэбат – 61 кг

3.Тэмуужин Мэндбилэг – 74 кг

4.Гэндэн-Яримпил Чойжилсурэн – 74 кг

5.Оргилох Дагвадорж – 86 кг

6.Батзориг Баярсайхан – 92 кг

Юрий Власко родом из Иркутской области. В Осинском районе этого региона он появился на свет 14 марта 1997 года. В спорт пришел в десятилетнем возрасте, приступив к занятиям греко-римской борьбой. После переезда в Бурятию юноша тренировки не прекратил, сосредоточив внимание на вольной борьбе. Юрий с благодарностью вспоминал своего отца, который оказывал ему в жизни всяческую поддержку. Напомним, 29 июля 2017 года около 5 часов утра 20-летний чемпион Европы и победитель множества турниров.