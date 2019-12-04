В Андижане в многоэтажном доме произошёл взрыв, - МЧС

CA-NEWS (UZ) - По информации администрации Андижанской области, глава области Шухратбек Абдурахманов выехал на место взрыва жилого дома в городе Андижане.

Как сообщила пресс-служба МЧС, 4 декабря в 14:13 часов в городе Андижан в 38-й квартире четырёхэтажного дома № 7, что расположен во 2-м микрорайоне, произошёл взрыв бытового газа с последующим возгоранием.

В момент данного инцидента в упомянутой квартире, что расположена на 2-м этаже многоэтажки из жильцов никого не было. Мгновенно, на место происшествия выехали пожарные расчёты, спасатели и кареты скорой помощи.

Жильцы, проживающие этажами выше и ниже никаких повреждений не получили и лишь отделались испугом. Госпитализация никому не потребовалась.

Через считанные минуты после данного инцидента на место происшествия из Ташкента выехала оперативная группа МЧС во главе с первым заместителем министра.