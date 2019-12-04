В Ташкенте до конца года в тестовом режиме запуcтят Юнусабадскую ветку метро

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились работы в тоннеле и состоялась стыковка с действующей станцией “Шахристан”. Об этом сообщил правительственный портал.



Впереди прокладка инженерно-коммуникационных систем, стыковка комплекса существующей станции “Шахристан” и строящихся - “Туркистан” и “Юнусабад”, а также укладка рельсошпальной решётки.

Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объёма работ. Строительство ведётся в соответствии с обозначенным графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции “Туркистан”. Отмечается, что в рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.