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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте до конца года в тестовом режиме запуcтят Юнусабадскую ветку метро

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте на Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились работы в тоннеле и состоялась стыковка с действующей станцией “Шахристан”. Об этом сообщил правительственный портал.

Впереди прокладка инженерно-коммуникационных систем, стыковка комплекса существующей станции “Шахристан” и строящихся - “Туркистан” и “Юнусабад”, а также укладка рельсошпальной решётки.

Всего на сегодняшний день выполнено более 90% от общего объёма работ. Строительство ведётся в соответствии с обозначенным графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции “Туркистан”. Отмечается, что в рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.

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