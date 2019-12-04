Трое парней в медицинских масках ограбили аптеку в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Трое парней, надев на лица медицинские маски, проникли в аптеку, ударили в лицо 28-летнего аптекаря и ограбили на 18 млн сумов (около $2 тыс).

Примерно в 01:10 часов трое граждан, вступив в предварительный сговор, надев на лица медицинские маски, проникли в аптеку, расположенную в Чиланзарском районе. Ударив в лицо 28-летнего аптекаря, злоумышленники завладели сумкой с деньгами в размере 16.500.000 сум и денежными средствами в размере 1.500.000 сум, находившимися в кассе. После этого молодые люди скрылись с похищенным с места преступления, - сообщает следственный департамент при МВД Узбекистана.

В результате опертивно-розыскных мероприятий все они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.