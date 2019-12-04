Делегация Узбекистана встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана провела встречу в штаб-квартире ООН в Вене с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ю. Федотовым.

Заместитель Генерального секретаря ООН, приветствуя узбекскую делегацию, отметил динамично развивающееся и укрепляющееся партнерство ООН с Узбекистаном. Подчеркнуто, что УНП ООН придает важное значение углублению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью и международным терроризмом.

Ю. Федотов подчеркнул, что благодаря налаженному эффективному сотрудничеству и активизации совместных усилий на региональном уровне в последнее время в Центральной Азии наблюдается снижение роста преступности, связанной с торговлей наркотиками.

Глава УНП ООН поддержал масштабные меры, принимаемые Узбекистаном в области борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Он выразил готовность УНП ООН оказывать всестороннее содействие в практической реализации государственной программы по противодействию коррупции на 2019-2020 годы, утвержденной указом Президента Республики Узбекистан в мае этого года.

Ю. Федотов приветствовал решение Узбекистана направить делегацию для участия в VIII Конференции ООН стран-участниц Конвенции по противодействию коррупции, которая состоится с 16 по 20 декабря в Абу-Даби. Кроме того, он пригласил Узбекистан принять участие в работе XIV Конгресса ООН по преступности, который состоится с 20 по 27 апреля 2020 года в Киото и будет посвящен вопросам укрепления системы правосудия и верховенства закона, в том числе путем образования и просвещения.

В заключение встречи стороны подтвердили взаимную готовность к развитию долгосрочного и системного сотрудничества по противодействию современным глобальным вызовам и угрозам.