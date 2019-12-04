Министерство обороны Узбекистана обзавелось хоккейным клубом
- Узбекистан, спорт
- 22:47, 04 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - Хоккейную семью Узбекистана пополнил хоккейный клуб Министерства обороны – MVSK. 7 декабря во дворце «Хумо Арена» состоится презентация и первый товарищеский матч новой команды, в котором примут участие MVSK и “Humo” в ветеранском составе, сообщил Кун.уз.
По данным Федерации хоккея, на протяжении последних нескольких месяцев проводилась селекционная работа по набору игроков в хоккейный клуб MVSK.
В рамках предматчевого шоу состоятся показательные выступление военнослужащих, а в перерыве между периодами выступят юные фигуристы страны.