Министерство обороны Узбекистана обзавелось хоккейным клубом

CA-NEWS (UZ) - Хоккейную семью Узбекистана пополнил хоккейный клуб Министерства обороны – MVSK. 7 декабря во дворце «Хумо Арена» состоится презентация и первый товарищеский матч новой команды, в котором примут участие MVSK и “Humo” в ветеранском составе, сообщил Кун.уз.

По данным Федерации хоккея, на протяжении последних нескольких месяцев проводилась селекционная работа по набору игроков в хоккейный клуб MVSK.

В рамках предматчевого шоу состоятся показательные выступление военнослужащих, а в перерыве между периодами выступят юные фигуристы страны.