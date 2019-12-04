Мажилис Казахстана одобрил социальные и финансовые законопроекты

CA-NEWS (KZ) - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Казахстана депутаты одобрили ряд новых законопроектов, направленных на повышение социального благополучия казахстанцев и улучшение инвестиционного климата страны, сообщает ресс-служба Мажилиса.

«Добро» Мажилиса получили конституционные поправки в проект Конституционного закона «О международном финансовом центре Астана». Предусматривается введение понятия «инвестиционное резидентство» и программы инвестиционного налогового резидентства, которая предполагает получение инвестиционной визы.

Депутатами внесены поправки в части уплаты «обязательного платежа в бюджет» за выдачу документа, подтверждающего резидентство Казахстана, в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом, вместо «ежегодной обязательной фиксированной платы».

На пленарном заседании Мажилис одобрил во II чтении законопроект с сопутствующими поправками «О статусе педагога».

В ходе работы депутаты внесли ряд поправок, направленных, в частности, на снижение нормативной учебной нагрузки с 18 до 16 часов для учителей школ с 1 сентября 2021 года, установление доплаты за степень магистра по научно-педагогическому направлению в размере 10 МРП и для учителей госорганизаций образования в области культуры и спорта и военных учебных заведений. Кроме того, предусматриваются единовременные выплаты педагогам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» в размере 1000 МРП, а также подготовившим победителей и призеров международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников. Педагогам, работающим в сельской местности, земельные участки для ИЖС планируется предоставлять в приоритетном порядке. Также закрепляются права педагога на уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со стороны обучающихся, воспитанников и их родителей или иных законных представителей.

Во II чтении «добро» Мажилиса получили и законодательные поправки по вопросам железнодорожного транспорта.

По инициативе депутатов в КоАП вводится новая статья, предусматривающая административную ответственность за нарушение правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте. Кроме того, ответственность за содержание стрелочных переводов и переездов включена в состав нарушений требований законодательства Казахстана о железнодорожном транспорте.

Депутаты Мажилиса одобрили и законопроект о ратификации межправительственной Конвенции и Протокола к ней между Казахстаном и Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.