РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Украине прокомментировали заявление Токаева по Крыму
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма, передает РИА Новости.

Ранее глава государства отметил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Украинские дипломаты выразили обеспокоенность этим заявлением. В МИД также заявили, что слова Токаева противоречат принципам взаимного доверия и уважения суверенитета и территориальной целостности, на которых строятся отношения двух стран.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава МВД Узбекистана раздал баллоны с газом в регионе, где протестующие перекрыли дорогу
  • В Ташкенте до конца года в тестовом режиме запуcтят Юнусабадскую ветку метро
  • В Узбекистане 3-летняя девочка упала в 15-метровую яму (фото, видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×