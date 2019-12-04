На Украине прокомментировали заявление Токаева по Крыму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма, передает РИА Новости.

Ранее глава государства отметил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

Украинские дипломаты выразили обеспокоенность этим заявлением. В МИД также заявили, что слова Токаева противоречат принципам взаимного доверия и уважения суверенитета и территориальной целостности, на которых строятся отношения двух стран.

