В Узбекистане официально трудоустроены 5,7 миллиона человек

CA-NEWS (UZ) - Уровень безработицы в Узбекистане снизился на 0,4% по состоянию на начало 2019 года и составил 8,9% по состоянию на 1 октября этого года. Численность занятого населения официально увеличилась на 5,7% или 308 000 человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигла 5,7 миллиона человек.

Численность экономически неактивного населения сократилась на 200 000, достигнув 4 млн. человек.

Эта информация представлена в проекте указа президента о параметрах создания новых рабочих мест и занятости населения в 2020 году.

Уровень безработицы среди молодежи и женщин остается высоким (14,9% и 12,5% соответственно), при этом 1,3 миллиона человек нуждаются в работе. В структуре занятого населения доля неформальной занятости (без трудовой миграции) остается высокой - 39,0%.