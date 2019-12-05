Гульнаре Каримовой «в пятый раз продлили срок заключения», - Иман Каримова

CA-NEWS (UZ) - Старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в очередной раз продлили срок тюремного заключения. Об этом на своей странице в Instagram’е сообщила ее дочь Иман Каримова, проживающая в Лондоне. Однако она не уточнила, когда, кем и насколько был продлен тюремный срок ее матери.

«В связи с увеличенным потоком вопросов от граждан и журналистов, наша команда начнет публиковать полную информацию о политически мотивированном деле против Гульнары Каримовой», – написала 3 декабря в своем Instagram’е Иман Каримова.

Она утверждает, что правительство Узбекистана использует незаконные методы, чтобы «утопить в обвинениях» ее мать. Иман Каримова сообщила, что в связи с этим в скором времени будут опубликованы «подробности и факты», которые помогут обеспечить прозрачность в отношении незаконных методов.

Как пишет Иман Каримова, главная цель проводимого следствия – обвинить Гульнару Каримову во всех возможных экономических и социальных неудачах и проблемах в стране.

По ее словам, Гульнаре Каримовой «в пятый раз продлили срок заключения и удерживают ее в полной изоляции из-за боязни правды в этом деле, которая тесно связывает большинство членов правительства».

«Недавно делу (имеется ввиду дело Гульнары Каримовой – Ред.) был присвоен статус «секретно», без объяснения причин, послуживших основанием для принятия этого решения, при полном понимании того, что это будет препятствовать людей возможной защите, которая может быть выдвинута, поскольку даже адвокаты не имеют доступа к материалам. это полностью противоречит конституции, но впрочем это не в первый раз. Таким образом, адвокаты и даже близкие родственники остались без информации о деле и здоровье Гульнары, что, по последним данным, является критическим. Эта тема также будет более подробно раскрыта в ближайшие дни, кому в правительстве выгодно ухудшение ее здоровья», – пишет Иман Каримова в своем Instagram’е.

Напомним, что четыре дня назад Иман Каримова сообщила, что отныне ее аккаунт iman.k17 в Instagram’е будут вести «юристы, ее брат (проживающий в Лондоне Ислам Каримов-младший) и команда».

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) 25 ноября сообщил в своем Twitter'е, что ему больше не позволят встретиться с подзащитной, а все его запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены.

16 сентября Манжа сообщал в своем Twitter'е, что в Ташкенте начался еще один тайный судебный процесс над его подзащитной. В тот же день Иман Каримова предупредила правительство Шавката Мирзияева, что в ближайшие дни раскроет мировому сообществу и общественности Узбекистана секретные факты о коррупции в стране.

«В следующие несколько дней, в каждый международный суд и известные международные компании по расследованию коррупций будут направлены документы, которые покажут только часть (для начала), почему власть боится фактов, которые наша Мама и мы располагаем о них. Отвлечь народ от исхода этой информации будет невозможно, хотя если привезти несколько средне известных блогеров – можно постараться», – писала Иман Каримова.

Говоря о фактах, якобы подтверждающих причастность чиновников нынешнего правительства к коррупции, Иман Каримова не назвала конкретных имен, были ли направлены эти документы в международный суд и известным международным организациям, до сих пор неизвестно.

В 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

После приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.

Напомним, что в августе месяце этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Швейцарский адвокат Грегуар Манжа утверждает, что ему до сих пор неизвестен общий срок заключения, назначенный Гульнаре Каримовой узбекским судом.