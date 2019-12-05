РЖД предоставит технические услуги для монгольской железной дороги

CA-NEWS (MNG) - Улан-Баторские железные дороги заключили договор с компанией «Российские железные дороги» на оказание технических консультационных услуг по линии железной дороги Таван-Толгой - Зуунбаян в Монголии.

Ни одна из компаний не раскрыла финансовые детали контракта. Ожидается, что контракт будет завершен в течение следующих 12 месяцев.

«Российские железные дороги» и один из проектных институтов в России будут оказывать услуги технического консалтинга для железнодорожной линии. Они предоставят рекомендации относительно строительных работ и работы поездов на линии 414 км.

Новая железнодорожная ветка будет соединена с центральной железнодорожной линией АО "Улан-Баторская железная дорога". Благодаря этому откроются новые возможности для транспортировки коксующегося угля из Таван-Толгоя, крупного каменноугольного месторождения на юге Монголии.

Соглашение подписали исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергей Столяров и глава Улан-Баторской железной дороги Дамдинсурэн Жигжиднямаа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приняли участие в церемонии подписания.

В августе Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта в Щербинке, Москва, проверил на своем экспериментальном кольце скоростной электропоезд «Ласточка».

В июне РЖД разместили у Siemens Mobility и Ural Locomotive заказы на сумму почти 1,1 млрд евро на закупку 13 высокоскоростных поездов Velaro RUS.

ОАО «РЖД» также подписало в 2017 году соглашение о сотрудничестве с ОАО «Энергетическая промышленная корпорация Тувы» (ОАО «ТЭИК») на строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино.

В 2016 году РЖД начали работать новый сервис Москва - Берлин. Служба использует поезда Talgo с переменной шириной колеи, а Patentes Talgo в Испании изготавливает вагоны.