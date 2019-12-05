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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минэнерго РФ поручило «Газпрому» разработать проект газопровода в Китай через Монголию

CA-NEWS (MNG) -  Минэнерго России и «Газпрому» было поручено создать рабочую группу для подготовки технико-экономического обоснования газопровода через Монголию в Китай, сообщил журналистам в среду вице-премьер Алексей Гордеев.

«Было заявлено, что сейчас будет создана рабочая группа, которая подготовит технико-экономическое обоснование. Экономическая осуществимость проекта остается одним из основных вопросов. Тем не менее, российская сторона намерена серьезно рассмотреть этот проект на уровне президента России, и для Минэнерго и Газпрома были изданы соответствующие инструкции », - сказал Гордеев.

Россия и Монголия в ближайшее время создадут рабочую группу для анализа перспектив создания газопровода из России в Китай через Монголию и определения его параметров, заявил ранее министр энергетики России Александр Новак.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также сообщил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом он сообщил 3 декабря на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым.

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