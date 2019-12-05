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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольскую визу «О» начнут выдавать онлайн

CA-NEWS (MNG) -  Иммиграционное агентство Монголии сообщило, что монгольские визы типа О для иностранных граждан, прибывающих по приглашению НПО и международных гуманитарных организаций, начали оформляться в режиме онлайн.

В рамках национальной программы «Электронное управление» и задачи агентства по созданию «онлайн-иммиграции» Агентство по иммиграции Монголии вносит пошаговые изменения, чтобы сделать государственные услуги простыми, быстрыми и доступными для граждан. В частности, сервис по выдаче бизнес-виз типа J (туристическая), B (бизнес), A (официальная), S (студенческая), а также для однократных и многократных деловых поездок стал доступен онлайн с мая текущего года.

Чтобы получить доступ к онлайн-сервису, нужно посетить сайт https://evisa.mn и создать учетную запись для отправки электронного заявления на визу. С момента запуска онлайн-сервиса агентство урегулировало заявки на получение виз типа J, B, A, S1, S2, а также многократных виз для более чем 5000 граждан.

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